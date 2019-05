Mulher britânica acusada de matar filhos gémeos de 23 meses

Samantha Ford, de 38 anos, vivia em Margate, uma cidade no litoral de Kent, no Reino Unido. Casada há cinco anos com Steven Ford, foi mãe de de Jake e Chloe há dois anos.

Contudo, no final de dezembro do ano passado, a mulher alegadamente provocou um acidente de viação para despistar as autoridades: colidiu com um camião pelas 2h50 da madrugada de 27 de dezembro e, quando os paramédicos se aproximaram dela, pediu que fossem a sua casa “verificar o estado de saúde dos bebés”.

Os menores foram encontrados mortos nas suas camas e as tentativas de reanimação foram em vão. Na manhã desta terça-feira, a arguida admitiu ser culpada de homicídio involuntário. Contudo, é acusada de duas tentativas de assassinato.

Daddy's twins are two today



Today is your birthday and will always be, a day to be thankful of our memories, a day I can celebrate all of the times we had together, a day that's yours and mine forever.



Happy birthday Chloe x

Happy birthday Jake x pic.twitter.com/Qbem9hD8iT