Dupla de pilotos portuguesa compete nos Estados Unidos este sábado

Os pilotos portugueses, Filipe Albuquerque e João Barbosa vão participar na quinta jornada do IMSA Weather Tech Sports Car Championship no próximo sábado, nos Estados Unidos. Os desportistas já se encontram em Detroit, cidade onde vai ter lugar a prova.

A dupla da Action Express Racing ocupa a quinta posição das contas do campeonato a oito pontos dos líderes e encontram-se muito positivos em relação à competição de sábado, onde pretendem recuperar pontos e aproximar-se da liderança. “Vamos para um circuito onde os Cadillac se adaptam bem, sendo uma pista citadina com todas as condicionantes que os citadinos representam mas, o ano passado estivemos na liderança, andámos bem e penso que poderemos manter o mesmo registo” disse Filipe Albuquerque.

“Gosto do circuito, aliás, costumo dar-me bem em citadinos e em corridas ‘sprint’, como esta, por isso mesmo pensamos que está tudo encaminhado para conseguirmos, pelo menos, um lugar no pódio” acrescenta.

O fim-de-semana em Belle Isle Park começa na sexta-feira com a realização dos treinos livres e qualificação. Para sábado está reservada a corrida que arranca pelas 17.40h, hora portuguesa e poderá ser acompanhada no site www.imsa.com