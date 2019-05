Maxi Pereira partilhou esta terça-feira um vídeo para informar que “não tem redes sociais”, desmentindo assim as informações que avançavam que o lateral esquerdo do FC Porto estava de saída do clube.

Na última segunda-feira, uma conta, aparentemente falsa, em nome do jogador, dava conta da sua saída do FC Porto e fazia ainda uma alusão ao Benfica.

Entretanto, a conta já foi eliminada das redes sociais.