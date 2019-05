Tomás Correia diz que “houve uma grande distração” na Caixa

Ex-administrador do banco público garantiu que saiu "com bastante pena, mas por discordância dos caminhos que a Caixa estava a trilhar”.

Tomás Correia não tem dúvidas: “Houve uma grande distração” na gestão do risco na Caixa Geral de Depósitos. A garantia foi dada no Parlamento, na comissão de inquérito à Caixa, onde exerceu o cargo de administrador do banco público entre 1996 e 2003. As críticas foram mais longe e revelou que a direção de risco “não era muito respeitada” e que, a partir de uma certa altura, a cultura “conservadora” da instituição financeira foi perdida.

“A direção de risco não era muito respeitada, havia uma prática no tempo de [Rui] Vilar e João Salgueiro nos conselhos de crédito” que se perdeu, disse o atual presidente da Associação Mutualista Montepio Geral. O responsável afirmou mesmo que deixou de haver “um ambiente culturalmente favorável no sentido de termos garantias, preços, contrapartidas alinhados com aquilo que era a minha visão”, disse Tomás Correia, que acabou por sair da CGD em 2003, a seu pedido.

“Saí com bastante pena minha, mas por discordância dos caminhos que a Caixa estava a trilhar”, acrescentando que “provavelmente o dia mais triste da minha vida foi quando saí da Caixa, mas s fi-lo por lealdade a uma instituição que servi durante 36 anos”.

O ex-administrador do banco público mostrou-se ainda contra a política da Caixa para o Brasil, ao vender participações em bancos que “mais tarde vieram a fusionar-se” [o Unibanco e o Itaú], criando “o maior banco da América latina”. Tomás Correia foi mais longe: “Percebi que o propósito era vender à primeira oportunidade essas operações”, revelou o gestor, que crê que “se a Caixa tivesse mantido essa participação, provavelmente os esforços dos portugueses” não teriam sido tão elevados, referindo-se à injeção de dinheiros públicos na CGD.

Já em relação à sua responsabilidade sobre o negócio “Boats Caravela” ao levar a operação ao conselho de administração do banco, Tomás Correia negou. Este negócio, feito com o Credit Suisse, gerou perdas de 340 milhões de euros à Caixa. Tomás Correia disse também que o facto do contrato desta operação incluir uma cláusula “a favor do Credit Suisse, de grande poder de atuação discricionário, sem consulta da Caixa”, permitindo que alterasse os ativos subjacentes do negócio. Quanto à opção tomada por António de Sousa de vender o produto ao banco suíço, já depois de ter abandonado as funções no banco do Estado, defendeu que o banco público “deveria ter ido para tribunal até às ultimas consequências”.