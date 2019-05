Sporting vai homenagear Paulinho em jogo com a presença de Jorge Jesus, Carvalhal e Marco Silva

O Sporting vai homenagear Paulo Gama, conhecido como Paulinho, no próximo dia 1 de junho, num jogo de cariz solidário na Cova da Piedade, em Almada.

Numa iniciativa da Fundação do Sporting, o roupeiro mais conhecido do clube de Alvalade e todos os outros técnicos de equipamentos do clube serão homenageados, como também, a título póstumo, Fernando Peres, antigo jogador que morreu no passado dia 10 de fevereiro.

O encontro, marcado para as 16h30, no Estádio José Martins Vieira, vai contar os treinadores Jorge Jesus, Carlos Carvalhal e Marco Silva, que passaram pelo clube ‘leonino', como também antigos jogadores, entre eles Sá Pinto, Manuel Fernandes, Luís Boa Morte, Carlos Xavier, Mário Jorge, Freire, João Pinto e Beto.

O acesso às bancadas é possível com a entrega de um bem alimentar não perecível.