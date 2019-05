Incêndio em Beja queima mato e floresta

O fogo, que teve início pelas 7h34, segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja, está a ocorrer no Monte dos Baldios da Paula, na União de Freguesias de Safara e Santo Aleixo da Restauração.

No terreno, encontram-se 90 operacionais, 27 veículos e quatro meios aéreos, segundo a plataforma Fogos.pt. O incêndio, que já lavrou em duas frentes, estava em resolução pelas 11h.

No decorrer do incidente, áreas de mato e floresta de montado foram perdidas mas não há habitações em perigo.

Sublinhe-se que hoje, em Portugal continental, as temperaturas máximas situam-se entre os 30 e os 35 graus, podendo atingir valores acima dos 35 graus em alguns locais do interior do Alentejo e no Vale do Tejo. Dez concelhos dos distritos de Faro, Santarém, Portalegre e Castelo Branco apresentam risco máximo de incêndio.