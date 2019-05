Bancos estão a cumprir limites para crédito e perfil de risco melhora

O Banco de Portugal (BdP) garantiu que as instituições financeiras estão a convergir para o cumprimento dos limites recomendados na concessão de novos créditos, traduzindo-se numa melhoria do perfil de risco dos beneficiários dos empréstimos. A conclusão é do relatório de Acompanhamento da Recomendação macroprudencial, divulgado ontem pela entidade liderada por Carlos Costa.

O travão na concessão de crédito entrou em vigor no dia 1 de julho do ano passado e teve como objetivo veio introduzir limites aos critérios utilizados pelas instituições na concessão de novos créditos, com o objetivo de contrariar a acumulação de riscos e aumentar a resiliência do setor financeiro e promover o acesso a financiamento sustentável por parte das famílias. Agora, quase um ano depois, o supervisor admite que se assiste a uma melhoria gradual no perfil de risco dos mutuários de crédito à habitação, entre julho de 2018 e março de 2019, considerando a conjugação dos indicadores dos rácios DSTI (que relaciona o montante total das prestações mensais de todos os empréstimos detidos e o seu rendimento mensal líquido do detentor dos créditos) e LTV (rácio entre o montante do empréstimo e o valor do imóvel dado em garantia).

O BdP refere que as instituições implementaram a recomendação, apesar de com algum gradualismo, sobretudo a partir dos meses de outubro e novembro.

A entidade liderada por Carlos Costa indica que o relatório baseia-se sobretudo em informação sobre novos créditos às famílias, “reportada por uma amostra de 13 instituições com maior quota de mercado -- incluindo instituições especializadas no crédito ao consumo --, representativas de cerca de 93% das novas operações de crédito a particulares”.

O supervisor adianta que na segunda metade de 2018 e nos primeiros meses de 2019, os novos empréstimos à habitação registaram um abrandamento e que também as novas operações de crédito ao consumo registaram uma desaceleração na segunda metade de 2018 e primeiros meses de 2019.

A nova avaliação da medida ocorrerá no primeiro trimestre de 2020.