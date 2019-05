A linha do Norte entre o Carregado e o Cartaxo está cortada devido a um incêndio.

Segundo fonte do Comando distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, citada pela TVI, as chamas estão a ser combatidas por várias corporações de bombeiros do distrito de Santarém. Já o CDOS de Lisboa confirmou que existem três focos de incêndio ativos.

A TVI avança ainda que na linha está, pelo menos, um Alfa Pendular parado.