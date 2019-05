Bebé morre na Turquia devido a explosão de tanque de oxigénio

Um bebé de três meses morreu em Istambul, na Turquia, devido à explosão de um tanque de oxigénio no interior de uma ambulância. A criança estava dentro de uma incubadora no momento da explosão.

Devido à rápida expansão das chamas, nem a mãe nem os paramédicos tiveram oportunidade de salvar a criança, apelidada pelos media locais como Rojin. Apesar da rapidez dos serviços de emergência, de acordo com o Mirror, a criança já tinha sufocado quando estes chegaram.

Baby in incubator dies after oxygen tank explodes in back of ambulance https://t.co/ja4zfblewF pic.twitter.com/1tz5216BrH