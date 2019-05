Hugo Lopes otimista no regresso ao Rally de Portugal

Hugo Lopes está otimista no seu regresso ao WRC Vodafone Rally de Portugal 2019, depois dos reconhecimentos que realizou para a mais famosa prova portuguesa, pontuável para o FIA WRC, Campeonato de Portugal de Ralis e o Peugeot Rally Cup Ibérica.

O jovem piloto navegado por Nuno Mota Ribeiro acredita que a experiência de 2018 será útil para superar a dureza da prova, já que se estreou na mais importante prova dos ralis nacionais em 2018, conseguindo levar o Peugeot 208 R2 ao final do Rally de Portugal. Uma experiência que o jovem piloto, com 21 anos, acredita agora que será importante para conseguir um bom resultado na edição deste ano, que regressa aos emblemáticos troços da região Centro, além de repetir presença na região norte do país.

Hugo Lopes disse ao i “estar muito feliz por poder voltar a esta prova tão especial e que normalmente tem milhares de espectadores ao longo de todo o rali”, tendo destacado que “os primeiros reconhecimentos correram bem e já deu para perceber que as especiais de Lousã, Góis e Arganil serão muito duras, principalmente nas segundas passagens, será esse o dia em que vamos disputar a Peugeot Rally Cup Ibérica, por isso será importante passar essa fase mais dura do rali para conseguirmos um bom resultado no troféu”.

“No sábado de manhã, também teremos as restantes três especiais que pontuam para o CPR 2WD, que é outro dos nossos grandes objetivos, visto que chegamos a esta prova no 3.º lugar do campeonato e com perspetivas de lutar pelo título nacional, mas estamos preparados e motivados”, referiu o promissor piloto de Viseu.

Organizado pela experiente equipa do ACP Motorsport, o WRC Vodafone Rally de Portugal de 2019 começará já esta quinta-feira, com o Shakedown na zona de Baltar, em Paredes, logo pela manhã.

Na sexta-feira, os concorrentes disputam as duplas passagens pelos troços de Lousã, Góis e Arganil, seguindo-se a sempre emblemática Super Especial de Lousada e no sábado, o programa da prova inclui ainda as especiais de Vieira do Minho, Cabeceiras de Basto e Amarante, terminando depois no domingo, com os troços de Montim, Luílhas e em Fafe.