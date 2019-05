Para concluir o ensino primário, secundário ou universitário nas Filipinas é obrigatório plantar dez árvores

A partir desta semana, para concluir o ensino primário, secundário ou a universidade nas Filipinas é obrigatório, além de passar às disciplinas, plantar dez árvores. Segundo a CNN, a nova legislação, apelidada de "Lei do Legado para o Meio Ambiente", vem oficializar uma tradição antiga realizada pela grande maioria da população do país e apoiar na luta contra a desflorestação.

Segundo os cálculos dos autores do projeto, se todas as pessoas do país cumprirem com a lei, cerca de 525 mil milhões de árvores serão plantadas ao longo de cada geração.

"Com mais de 12 milhões de estudantes a acabar o ensino primário, quase cinco milhões de estudantes a acabar o secundário e quase meio milhão a acabar a universidade todos os anos, esta iniciativa, se bem implementada, vai garantir pelo menos 175 milhões de novas árvores a serem plantadas todos os anos", afirmou Gary Alejano, do partido Magdalo, um dos autores da nova lei.

As novas árvores serão plantadas junto aos rios, em florestas, áreas protegidas, áreas militares, locais de mineração abandonados e em áreas urbanas selecionadas.