Temperaturas voltam a subir. São esperadas máximas de 38ºC

As temperaturas não param de subir e, para esta quinta-feira, espera-se que os termómetros cheguem aos 38ºC. Por essa razão, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou os distritos de Lisboa, Setúbal, Braga e Leiria em aviso amarelo devido ao calor extremo. O aviso vai vigorar até às 17h de sábado.

De acordo com as previsões do IPMA, Setúbal será o distrito mais quente, com os termómetros a chegarem aos 38ºC. Em Lisboa são esperadas máximas de 35ºC.

O IPMA também colocou o distrito de Faro em alerta amarelo devido à agitação marítima.