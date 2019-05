Passageiros da Uber poderão ser expulsos da aplicação por mau comportamento

A Uber fez saber que vai começar a banir passageiros por mau comportamento. A empresa vai desativar a conta dos utilizadores que tenham uma avaliação abaixo da média. A medida visa incentivar ao bom comportamento.

A medida foi anunciada por Kate Parker, uma executiva da empresa. “O respeito é uma via de dois sentidos, assim como a responsabilidade”, disse, citada pela CBS News.

Numa publicação sobre a nova política, Kate explica que “os passageiros podem perder acesso à Uber se desenvolverem uma avaliação significativamente abaixo da média. Os passageiros receberão dicas de como melhorar as suas avaliações, tal como encorajar um comportamento bem-educado, evitar deixar lixo no veículo e evitarem exigir que os condutores conduzam acima do limite. Os passageiros terão diversas oportunidades para melhorar as suas avaliações antes de perderem acesso às apps da Uber”.

Segundo o The Verge, apesar de a pontuação dos passageiros não ser revelada na aplicação, os condutores continuam a avaliar os passageiros no final de cada viagem. Tal como acontece com os passageiros que avaliam o condutor. E, por vezes, muitos passageiros esquecem-se disso.