Vídeo mostra homem a incendiar-se em frente à Casa Branca

Um homem ateou fogo sobre si próprio, esta quarta-feira, nos jardins em frente à Casa Branca, em Washington DC, nos Estados Unidos.

As autoridades foram alertadas imediatamente e foi ainda mobilizado um helicóptero para o local. As equipas de emergência médica encontraram o homem ainda em chamas no parque do Presidente.

"Estávamos a visitar o 'National Mall' e depois vimos o homem. Ele começou a correr e de repente estava coberto de chamas", afirmou uma testemunha citada pelo Sun.



Não faltou muito até que imagens da cena fossem partilhadas nas redes sociais, por testemunhas que gravaram vídeos do homem em chamas.

O homem foi transportado para o hospital, mas a gravidade das queimaduras ainda não é conhecida.

WHAT! Some guy just lit himself on fire in front of the @WhiteHouse pic.twitter.com/oLjMD5NEQO — Eric Spracklen ❌ (@ThatTrumpGuy) May 29, 2019