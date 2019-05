João Quadros constituído arguido em processo interposto por Nuno Melo

O humorista João Quadros partilhou, esta quarta-feira, na sua conta de Twitter que já foi notificado como arguido, na sequência do processo movido contra si pelo eurodeputado do CDS, recentemente reeleito, Nuno Melo.

O “processo do shor Nuno Melo, acabadinho de chegar”, do Tribunal Judicial da Comarca de Braga, escreveu João Quadros.

Acho q nem respondo Prendam me pic.twitter.com/TjLnm1QFNG — Joao Quadros (@omalestafeito) May 28, 2019

Um dos seguidores de João Quadros, perguntou num comentário “O que lhe chamaste desta vez?” e a resposta foi “Cretino”. O humorista desvalorizou o processo, desenhando bonecos dignos de maiores de 18 anos nos documentos recebidos e escreveu: “Pronto está resolvido”.

Pronto Esta resolvido pic.twitter.com/humkg2vlCS — Joao Quadros (@omalestafeito) May 28, 2019

O processo teve início em dezembro do ano passado, tendo sido interposto pelo eurodeputado do CDS devido a comentários que João Quadros escreveu no Twitter.

Na altura, João Quadros partilhou a convocatória para comparecer na Polícia Judiciária (PJ). “Vou adorar este processo e transformar numa minissérie. Estás feito, cabelo de esquilo empalhado”, declarou.