Homem que estava desaparecido em Vieira do Minho foi encontrado morto

Filho alertou as autoridades para o desaparecimento do pai na terça-feira

O homem que que estava desaparecido há dois dias, em Vieira do Minho, foi encontrado já sem vida, ao final da manhã desta quinta-feira, a cerca de 100 metros da Barragem do Ermal, junto da Ponte de Cimento, na localidade de Tabuadela, em Vieira do Minho, no distrito de Braga.

Fernando António Peixoto de Barros, de 50 anos, que trabalhava na Câmara Municipal de Vieira do Minho, estava desaparecido desde o final da tarde desta terça-feira e o seu filho, Diogo Barros, foi quem alertou as autoridades policiais, depois do seu carro ter sido logo encontrado na Barragem do Ermal.

Participam nas operações elementos da GNR e dos Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho, Vizela, Famalicenses, Taipas e Amares, para além da Proteção Civil de Vieira do Minho e quatro equipas de mergulhadores, tendo o cadáver sido transportado já para o Gabinete Médico-Legal e Forense do Cávado, em Braga, onde será autopsiado.