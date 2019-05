Acidente à entrada do túnel da Av. João XXI em Lisboa corta trânsito e faz dois feridos

Trânsito cortado no sentido Olaias-Campo Pequeno

A colisão entre dois carros à entrada do túnel provocou ainda pelo menos dois feridos, considerados leves, que foram transportados para o Hospital de Santa Maria, segundo o Correio da Manhã.

A circulação ao trânsito está cortada no túnel da Avenida João XXI, em Lisboa, no sentido Olaias-Campo Pequeno, sendo que no sentido contrário há também condicionamentos, segundo disse fonte da PSP ao Notícias ao Minuto.

O alerta para o acidente foi dado às 14h33. No local, além da PSP estão também os Bombeiros Sapadores de Lisboa e o INEM.