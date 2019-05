Futebol feminino. Matilde Fidalgo junta-se ao primo Bernardo Silva (com vídeo)

Matilde Fidalgo, internacional portuguesa de 25 anos, assinou por duas temporadas com o Manchester City. A lateral-direita já havia anunciado através das redes sociais que iria deixar o Braga, onde alinhou na última temporada (conquistando campeonato e Taça de Portugal), e esta quinta-feira foi oficializada como reforço dos citizens.

Curiosamente, Matilde Fidalgo é prima de uma das grandes figuras da equipa masculina do City. Trata-se, obviamente, de Bernardo Silva, que fez questão de deixar uma mensagem à defesa assim que soube da sua mudança para Manchester. "Matilde, acabei de saber das notícias. Estou muito feliz por te ter connosco no Manchester City. Desejo-te o melhor, parabéns. Vemo-nos em breve", referiu o internacional luso, por estes dias concentrado com a seleção que disputará a Liga das Nações.

We would offer to show you around Manchester, Matilde...



But as your cousin already lives here... 😆 pic.twitter.com/2qemo2sTYe — Manchester City (@ManCity) 30 de maio de 2019

Matilde Fidalgo, que irá envergar a camisola 35 no City, é natural de Lisboa e fez toda a formação no Futebol Benfica, onde chegou a capitã de equipa ainda antes dos 20 anos, conquistando dois campeonatos, uma Taça de Portugal e uma Supertaça. Em 2017/18, mudou-se para o Sporting, vencendo mais um campeonato, uma Taça e uma Supertaça, e na época agora finda transferiu-se para o Braga, onde voltaria a ser feliz. Segue-se agora o City, que aspira à conquista do título inglês pela primeira vez desde 2016 (nas duas últimas temporadas foi vice-campeão, atrás de Chelsea em 2018 e este ano do Arsenal).

"Parece um sonho que se tornou realidade. A Liga inglesa é muito competitiva e isso é algo que procurava para a minha carreira. Todos sabem o quão grande é o Manchester City e estou muito feliz por estar aqui. Quero ganhar troféus e tornar-me mais forte e mais estável numa grande equipa", referiu Matilde, 40 vezes internacional por Portugal, com o técnico Nick Cushing a elogiar o “empenho” e o “forte desejo de vencer” que o clube viu nas observações que fez da defesa lusa.