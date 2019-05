A escritora inglesa, J.K. Rowling vai lançar mais quatro livros da saga Harry Potter, segundo a editora Pottermore. Pela primeira vez, os livros da autora terão apenas formato digital e os dois primeiros serão lançados no próximo dia 27 de Junho.

Segundo a autora, os livros irão explorar as origens da magia e do folclore tradicional das histórias de Harry já conhecidas. “Harry Potter: A Journey Through Charms and Defence Against the Dark Arts”, “Harry Potter: A Journey Through Potions and Herbology”,“Harry Potter: A Journey Through Divination and Astronomy”, “Harry Potter: A Journey Through Care of Magical Creatures” serão os nomes dos novos e-books.

“Parece parte da natureza humana quer acreditar no impossível: desde os vestiários aos armários de curiosidades do período medieval para a frente“, lê-se no comunicado na Pottermore. “Cremos que a verdade e o mito são fáceis de distinguir hoje em dia, mas as criaturas mágicas e as histórias em seu redor continuam a fascinar-nos e são tão centrais para as histórias de Harry Potter como o Harry, a Hermione e o Ron“,

Os eBooks estarão disponíveis em inglês, francês, italiano e alemão na Amazon UK, Apple e Kobo.