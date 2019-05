Uber anuncia mais 1000 e-bikes em Lisboa

A Uber anunciou que irá reforçar, já a partir do próximo dia 1, a sua operação JUMP em Lisboa com mais 1000 bicicletas elétricas Ao todo, serão 1750 e-bikes disponíveis 24 horas por dia na capital portuguesa.

Recorde-se que Lisboa foi a primeira cidade europeia a receber este produto. Os novos modelos vêm com melhorias ao nívels da segurança e da qualidade, com “exteriores e interiores inovadores para tornar a dinâmica de condução ainda mais agradável”, refere a Uber em comunicado.

Nestas novas bicicletas, basta ler um QR Code na aplicação para desbloquear a bicicleta, por exemplo. O modelo traz também um suporte para telemóveis, um painel frontal onde pode não só digitalizar o QR Code mas também “colocar a bicicleta em pausa ou reportar a necessidade de reparação” e um “novo cabo recolhível tornará mais fácil o estacionamento seguro e ordenado nas zonas autorizadas para estacionamento de bicicletas disponíveis na cidade”.

Ryan Rzepecki, co-fundador e CEO da JUMP, reforça que “a experiência de condução será ainda mais fiável, já que a partir de agora a bicicleta consegue auto-diagnosticar as falhas mais comuns. E com conectividade total, a nossa frota está mais inteligente e segura, já que utilizamos os dados de diagnóstico em tempo real de cada veículo para otimizar o seu desempenho com algoritmos que vão diretamente para a nossa cloud”.