Sindicatos bancários negoceiam aumento salarial

Reunião com a Associação Portuguesa de Bancos está marcada para esta sexta-feira

O Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SNQTB), Sindicato dos Bancários do Norte (SBN) e o Sindicato Independente da Banca (SIB) reúnem-se esta sexta-feira com a Associação Portuguesa de Bancos (APB) com o objetivo de negociarem o aumento salarial para este ano.

“A proposta a ser debatida pelos sindicatos reivindica um aumento salarial de 2,72%, com base numa proposta tecnicamente fundamentada, refutando, assim, o que os bancos pretendem impor, na ordem dos 0,5%”, refere o comunicado, enviado às redações.

“Além da componente salarial, os sindicatos reivindicam ainda a integração, no Acordo Coletivo de trabalho, de temas tão importantes como um regime de faltas mais generoso em caso de doenças oncológicas, crónicas e degenerativas; a reposição das promoções por antiguidade; as unidades móveis, realidade emergente; a possibilidade de os trabalhadores se fazerem acompanhar por advogado na fase de inquérito de processos disciplinares, entre outros”, acrescenta o documento.