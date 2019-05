Jovem morre e outros três ficam feridos a caminho do Rali de Portugal

Quatro jovens, todos da Madeira, estavam a caminho da Serra da Lousã, para marcarem presença no arranque do Rali de Portugal, quando sofreram um acidente, no concelho de Miranda do Corvo, ainda antes das 8h. Um deles morreu e os outros três ficaram feridos.

Um trator com um reboque carregado de madeira terá atingido o carro onde seguiam os quatro jovens numa curva apertada na zona da Cervajota, entre Miranda do Corvo e Lamas, onde se situa um nó de acesso à Autoestrada 13.

No local estiveram dez operacionais dos Bombeiros Voluntários de Miranda do Corvo, apoiados por quatro viaturas, além de uma equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).

A variante à Estrada Nacional 342, entre Miranda do Corvo e Lamas, no distrito de Coimbra, reabriu ao trânsito às 11h15, depois de ter estado cortada mais de três horas, segundo a agência Lusa.