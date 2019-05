Preço do polvo atinge o valor mais alto dos últimos 20 anos

Em 2018, a frota de pesca nacional capturou 6.774 toneladas de polvo, correspondente a 36,2% da quantidade total de moluscos capturados e a 5,3% do volume total de pescado descarregado em portos nacionais, revelou esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

O preço médio do polvo em 2018 (7,06 /kg) atingiu o nível mais elevado dos últimos 20 anos, crescendo a um ritmo médio anual 2,4 vezes superior ao preço médio do total do pescado descarregado. Relativamente às espécies mais vendidas, esse crescimento também foi superior à sardinha (4,1 vezes), cavala (13,5 vezes), carapau (3,4 vezes), atum (1,8 vezes) e biqueirão (1,7 vezes), lê-se no comunicado do instituto, que explica ainda que a receita da venda em lota atingiu 48 milhões de euros em 2018, 25% acima de 2017 e 28% superior à faturação média das últimas duas décadas.

O INE avança que um terço dessa receita foi gerada pelos portos do Algarve.

Em 2018, a quantidade de polvo importada (19,4 mil toneladas) foi superior em quase três vezes à quantidade capturada, com o valor da importação a atingir os 172,6 milhões de euros, mais de 3,6 vezes o valor obtido com as capturas de polvo em portos nacionais, avança o INE.