Um pacote de “água que mata a fome e não o ambiente”

A “água que mata a fome e não o ambiente”, é assim que a marca Earth Water se apresenta, sendo a primeira garrafa de água vendida em Portugal em embalagens ecológicas de cartão.

Como uma alternativa às embalagens de plástico, Portugal tem já disponível no mercado 'pacotes' de água, ou seja embalagens Tetra Pak, sendo mais amigas do ambiente. De momento, estas garrafas estão à venda somente nos supermercados Aldi.

As garrafas de 50 cl custam 49 cêntimos e as de 1L são 69 cêntimos. Todo o valor das vendas deste produto reverte para o Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas, organização que tem o objetivo de combater a fome no mundo, ajudando mais de 90 milhões de pessoas em 83 países, como a própria organização indica.