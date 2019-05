Drake arranca cabelo a jogador depois da sua equipa perder o jogo

O momento mais falado do primeiro jogo da final da NBA entre os Toronto Raptors e os Golden State Warriors foi protagonizado pelo cantor Drake.

Depois da sua equipa, os Raptors terem perdido a partida, o cantor levantou-se da primeira fila e envolveu-se numa discussão com o jogador Stephen Curry. Drake chegou a arrancar fios de cabelo ao jogador e partilhou o vídeo da briga na sua conta oficial de instagram, afirmando que já teria colocado o cabelo à venda no Ebay.

Desde o início do jogo que o cantor estava a provocar Curry. Drake apareceu no jogo com uma camisola da sua equipa, com o nome de Dell Cury, pai do jogador dos Golden State Warriors. Dell Cury jogou para os Raptors entre 1999 e 2002.