Robert Pattinson anunciado como o novo Batman

Depois de ter sido noticiado que Robert Pattinson estava em negociações com a Warner Bros. – DC Comics, o ator da saga Twilight foi oficialmente anunciado como o novo Batman.

Com realização de Matt Reeves (“Planeta dos Macacos”), o próximo filme do Batman – para já anunciado com o título “The Batman” – tem estreia prevista para 25 de junho de 2021.

Não se conhece ainda a data em que terão início as filmagens, mas a fase de pré-produção terá início já este verão.