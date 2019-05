Neto de Moura processa Catarina Martins

O juiz Neto de Moura está agora a preparar processos para apresentar em tribunal contra várias personalidades que criticaram o juiz há cerca de dois meses. As críticas nas redes sociais - como Facebook, Twitter e Youtube - foram muitas e Neto de Moura sentiu-se ofendido com as palavras espalhadas pela internet.

À lista de pessoas a processar juntam-se agora os nomes de Catarina Martins, coordenadora do Bloco de Esquerda, e de Diogo Batáguas, humorista, cujo vídeo publicado no Youtube sobre tema gerou mais de 161 mil visualizações.

As críticas surgiram depois das decisões sobre casos de violência doméstica e Neto de Moura tem agora um prazo de três anos para apresentar os processos. Em declarações à TSF, Ricardo Serrano Vieira, advogado do juiz, afirmou que o objetivo é entregar toda a documentação até ao final de 2019.

Estes dois nomes foram acrescentados à lista que Neto de Moura já tinha feito e onde constam nomes como Ricardo Araújo Pereira, Bruno Nogueira, Mariana Mortágua, Manuel Rodrigues e Joana Amaral Dias.