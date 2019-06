Homem pega fogo à mulher com filhos em casa e suicida-se em seguida

Um homem, de 43 anos, regou com álcool a companheira, de 41 anos, incendiando-a de seguida na madrugada deste sábado em Alpiarça, no distrito de Santarém.

O homem barricou-se dentro de casa e à chegada das autoridades, alertadas pelos vizinhos que ouviram os gritos da mulher, suicidou-se, enforcando-se com uma corda, segundo o Correio da Manhã.

Já o site Notícias ao Minuto adiantou que os filhos do casal, de 9 e 17 anos, estavam em casa no momento do crime.

A mesma publicação revelou que a mulher, entretanto levada para o hospital, foi transferida para São José, em Lisboa, devido às queimaduras sofridas.

No entanto, o Correio da Manhã escreve que a mulher, que sofreu queimaduras no peito e nas costas, está estabilizada.