Mais de 500 cartas cassadas nos primeiros três anos

Desde que começou o novo sistema da carta por pontos, há três anos, 505 cartas foram caçadas, segundo a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), que revelou ainda que ao todo já foram penalizados 80 mil condutores.

“Com o novo sistema da ‘carta por pontos’, nos últimos três anos foram cassados 505 títulos de condução, encontrando-se ainda 968 títulos de condução em fase de instrução da cassação”, lê-se no comunicado da ANSR.

O sistema funciona através da subtração de pontos de um total de 12 atribuídos inicialmente. São retirados “dois pontos para a generalidade das infrações graves, quatro pontos para a generalidade das infrações muito graves e seis pontos para os crimes rodoviários”.

Segundo o mesmo documento, “dos cerca de 80.000 condutores já sancionados com a subtração de pontos, mais de 60% apenas perdeu dois, correspondendo a uma infração grave”.

Sublinhe-se que no anterior regime, que vigorou até 31 de maio de 2016, a cassação do título de condução “só ocorria quando, no período de cinco anos, eram praticadas três infrações muito graves ou cinco infrações entre graves e muito graves”.

A ANSR explica que com o anterior sistema, no qual “o fator temporal” tinha um peso “preponderante”, só foram caçados, nos últimos cinco anos anteriores à introdução da carta por pontos, dois títulos de condução, “sendo que os crimes rodoviários não tinham relevância para a cassação”.