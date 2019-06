Morreu físico português Gaspar Barreira

O físico português Gaspar Barreira morreu, sexta-feira à noite, aos 79 anos, avançou o presidente do Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas (LIP), Mário Pimenta.

Gaspar Barreira deixou "um imenso legado de visão, resistência e resiliência", recordou Mário Pimenta.

“É com muita tristeza e emoção que partilhamos a notícia do falecimento do Gaspar. Foi um dos fundadores do LIP e a ele dedicou grande parte da sua imensa energia nos últimos 30 anos”, lê-se numa mensagem do responsável publicada nas redes sociais e no site da instituição.

“O seu último grande projecto e entusiasmo, a instalação em Portugal de um centro de tratamento e investigação para terapia oncológica com protões resta ainda cumprir. Nele nos empenharemos”, recordou ainda Mário Pimenta.

O velório de Gaspar Barreira será na igreja do Vale da Pedra (perto do Cartaxo) a partir das 17h de hoje, sábado. A capela estará aberta até às 22h, e amanhã a partir das 9h. O funeral sairá amanhã, domingo, às 17h30.