Armindo Araújo vence no Rali de Portugal

Armindo Araújo/Luís Ramalho (Hyundai i20) venceram este sábado a quarta jornada do Campeonato de Portugal de Ralis, que terminou depois da classificativa de Amarante 1 (PEC 10) deste WRC Vodafone Rally de Portugal 2019, que tem registado muito público.

O campeão nacional em título, que é patrocinado, entre outras marcas, pela Meo/Altice e pela Câmara Municipal de Santo Tirso, conquistou a sua primeira vitória durante as três participações, Serras de Fafe, Mortágua e Rally de Portugal), conquistando o primeiro lugar na primeira classificativa, na Lousã, a mesma em que Miguel Barbosa desistiu com um braço da suspensão do Skoda Fabia partido.

Ricardo Teodósio (Skoda Fabia) e Bruno Magalhães (Hyundai i20) discutiram entre si a segunda posição até ao fim, decidida a favor deste último, por uma margem mínima de 6.2 segundos, mas só na última classificativa. Pedro Almeida (Skoda Fabia) foi quarto e Diogo Salvi (Skoda Fabia) o quinto classificado.

Armindo Araújo satisfeito

Armindo Araújo mostrou-se satisfeito, afirmado que “esta vitória foi muito importante para mim, em termos de Campeonato, porque permite colocar o Ricardo Teodósio sobre pressão nas próximas provas”.

“Quanto ao rali, correu tudo bem, pois ataquei cedo para conseguir uma boa margem e depois geri a vantagem”, acrescentou Armindo Araújo, admitindo ainda “ser claro que a estrelinha da sorte também esteve do meu lado, pois o carro, graças ao trabalho da nossa equipa, não teve qualquer problema”.

“O facto de eu ter experiência do Mundial no que respeita a andar rápido sem destruir a mecânica em classificativas muito degradadas, foi outro fator que me ajudou a alcançar este resultado”, salientou Armindo Araújo.

As equipas de Armindo Araújo e de Bruno Magalhães prosseguirão na prova, ao contrário de Ricardo Teodósio, cumprindo as restantes oito classificativas até ao final este domingo em Matosinhos.