Ott Tänak lidera Rally de Portugal

Ott Tänak, com 31 anos, tentará hoje em Fafe, incluindo na icónica passagem pela Pedra Sentada, conquistar a sua primeira vitória no Rally de Portugal, enquanto Sébastien Ogier procura ele próprio conquistar a sexta vitória, o que seria estabelecer o recorde da prova.

Com a perda de 12,7 segundos devido ao pião, ocorrido ao quilómetro 18 da etapa (SS13), conseguiu mesmo assim manter vantagem sobre o vencedor da especial, Thierry Neuville, mantendo o comando do Rally de Portugal, prova onde vem evidenciando mais à vontade de ano para ano, sendo um dos pilotos que é desde sempre mais aplaudidos pelo público.

Sébastien Loeb, à passagem da Senhora da Fé, perdeu momentaneamente o controlo do seu Hyundai 120 Coupé, saiu da pista para a direita, mas conseguiu reassumir com toda a firmeza o comando do automóvel, enquanto a equipa checa Jan Kopecky/Pavel Dresler teve de percorrer grande parte do percurso com o capot aberto do Skoda Fabia R5 EVO.

Classificação Geral:

1.º Ott Tänak (Toyota Yaris), 2h47m23,1s

2.º Kris Meeke (Toyota Yaris), a 4,3s

3.º Thierry Neuville (Hyundai i20), a 9,2s

4.º Sébastien Ogier (Citroën C3), a 21s

5.º Esapekka Lappi (Citroën C3), a 1m37,5s

6.º Teemu Suninen (Ford Fiesta), a 2m02,7s

Programa de domingo:

08h25 SS16: Montim 1 (8,64 km)

09h08 SS17: Fafe 1 (11,18 km)

09h49 SS18: Luílhas (11,89 km)

10h35 SS19: Montim 2 (8,64 km)

12h08 SS20: Fafe 2 - Power Stage (11,18 km)

15h45 Cerimónia de Pódio (Matosinhos)