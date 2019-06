Ramiro em sua casa já é uma realidade

O serviço chama-se ‘Ramiro At Home’ e promete fazer a delícia dos preguiçosos, tal como acabar com as filas de espera intermináveis.

Um dos restaurantes mais conhecidos de Lisboa, O Ramiro, anunciou que já tem entregas ao domicílio. O serviço foi batizado de ‘Ramiro At Home’ e permite receber o melhor da marisqueira no conforto do seu lar, evitando desta forma as longas filas de espera que também já são uma marca do popular restaurante.

De acordo com a descrição do serviço, as entregas são realizadas de terça-feira a domingo e a taxa de entrega varia consoante o seu código postal. Assim, os códigos postais entre o 10000 e o 1250, 1350 a 1900 o preço é de 5€; 1300, 1400, 1500, 1600 e 1700, a taxa é de 7,50€. Por fim, os clientes com código postal a começar por 1990 pagam 10€.

Neste novo serviço é possível encomendar um pouco de toda a oferta que o restaurante costuma disponibilizar, desde amêijoas à Bulhão Pato, carabineiros, gamba do Algarve, lagosta e sapateira, entre outros pratos disponíveis.

As encomendas são realizadas através de um número de telemóvel (969 839 472), e o pagamento terá de ser feito obrigatoriamente via multibanco no ato da entrega.