“Foi uma armadilha” responde Neymar perante acusações de violação

A estrela do futebol brasileiro que, atualmente, joga como ponta-esquerda no Paris Saint-German está a ser alvo de polémica. Neymar Jr., de 27 anos, é acusado de violação por uma mulher brasileira não identificada. De acordo com a mesma, citada por variados órgãos de comunicação como O Globo ou o Gazeta Desportiva, o jogador convidou-a para passarem a noite de 15 de maio, juntos, num hotel parisiense.

"Por motivo de extorsão estou sendo obrigado a expor minha vida e família...", partilhou o jovem num vídeo transmitido em direto na plataforma IGTV da rede social Instagram, acrescentando ainda que os dois tiveram conversas provocantes que envolviam nudez desde 11 de março.

"Fui induzido a isso, foi algo que aconteceu, foi uma armadilha e acabei caindo, mas que isso sirva de lição daqui em diante", afirmou Neymar no vídeo que já conta com seis milhões de visualizações. Segundo o atleta, a mulher chegou à capital francesa a 15 de maio e tiveram relações sexuais consensuais nessa data.

"Foi muito ruim e muito triste escutar isso, porque quem me conhece sabe do meu caráter e da minha índole, sabe que eu jamais faria uma coisa desse tipo", confessou o camisola 10 da seleção brasileira em resposta à acusação. "O que aconteceu num dia foi uma relação entre homem e mulher, dentro de quatro paredes, algo que acontece com todo o casal. No dia seguinte não aconteceu nada demais, a gente continuou trocando mensagens", disse ainda.

No entanto, o UOL Esporte avançou que Neymar se encontrou com a alegada vítima quando estava alcoolizado, agiu agressivamente e obrigou a mulher, que apresentou queixa em São Paulo, a praticar relações sexuais de “forma violenta sem o seu consentimento”.