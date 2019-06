Ott Tänak venceu Rally de Portugal

A dupla estónia Ott Tänak/Martin Järveoja, em Toyota Yaris WRC, venceu a 53ª edição do Rally de Portugal, que terminou ao princípio da tarde deste domingo, em Fafe, tendo sido a primeira vez que a equipa liderada pelo jovem Tänak conquistou esta competição.

O belga Thierry Neuville obteve o segundo lugar e o francês Sébastien Loeb conquistou a terceira posição do pódio, num fim de semana minhoto marcado por acidentes, avarias e desistências, mantendo a incógnita até final, o que deu mais ânimo ao Rally de Portugal.

Ott Tänak, de 31 anos, era desde o início apontado como um dos candidatos à vitória, que se foi confirmando especialmente no Minho, em Vieira do Minho, Cabeceiras de Basto, Amarante e Fafe, gerindo sempre as contrariedades com grande dose de pragmatismo, o que foi decisivo para a vitória final.

Os principais concorrentes do agora vencedor perdiam segundos decisivos, no WRC Vodafone Rally de Portugal 2019, que foi marcado pela presença massiva de público, que tinha muitas vezes de ser contido pelos militares da GNR: na audiência estavam não só portugueses, como estrangeiros, especialmente milhares com nacionalidade espanhola.