Manuel Frexes apresenta demissão do PSD de Castelo Branco

O social-democrata justifica a demissão com “os julgamentos me praça pública”

Manuel Frexes demitiu-se da liderança da distrital de Castelo Branco do PSD. O anúncio foi feito este sábado através de uma carta enviada aos militantes do partido.

O social-democrata justifica a demissão com “os julgamentos me praça pública”, referindo-se ao facto de ter sido acusado pelo Ministério Público pela alegada prática de crimes de prevaricação e corrupção quando ainda era presidente da autarquia do Fundão.

No mesmo documento, Frexes revela que não se irá candidatar à Assembleia da República nas próximas eleições legislativas.