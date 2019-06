Segunda renúncia de Juan Carlos

O pai do atual monarca Filipe VI, Juan Carlos i, retirou-se de eventos oficiais e da vida pública a partir de ontem, quase cinco anos após ter abdicado do trono, no dia 2 de junho de 2014.

O antigo rei, de 81 anos, anunciou a intenção de se retirar, pela segunda vez, do seu papel largamente cerimonial - já era apenas rei emérito - através duma carta oficial ao seu filho na segunda-feira passada. Na missiva, divulgada pela casa real, dizia ter chegado o momento de cessar todas as atividades institucionais em que ainda participava e confessava que esta era uma ideia em que andava a matutar desde a comemoração dos 40 anos da Constituição espanhola.

O El País sublinha que o pai de Filipe se viu forçado a abdicar do trono num momento de debilidade da coroa espanhola: escândalo de corrupção que envolveu a sua filha - suspeita de evasão fiscal -, a infanta Cristina de Bourbon, no célebre caso Nóos; as caçadas do rei em África; a controversa relação com a rainha Sofia, sua esposa e mãe do atual rei, e os rumores que se propagavam sobre as suas amantes, catapultando histórias sensacionalistas acerca da natureza da convivência dos monarcas no Palácio da Zarzuela, a residência dos reis de Espanha.

O rei emérito tem sofrido problemas físicos, passando a usar uma bengala depois de uma série de operações à anca e aos joelhos. Não obstante, alguns meios de comunicação social espanhóis avançam que não foram os problemas de saúde que levaram o rei a retirar-se da vida pública, especulando que o monarca estaria cansado de ocupar um papel secundário.

Juan Carlos foi um dos atores principais da transição democrática espanhola, no rescaldo da morte do ditador Francisco Franco, em 1975, que culminou na Constituição de 1978, na forma de uma monarquia parlamentar. O líder do Partido Comunista espanhol, Santiago Carrillo, aquando da morte de Franco, acreditava que o seu reinado seria deveras célere, batizando--o de “Juanito, o Breve”. Juan Carlos acabou por se segurar no trono durante 39 longos anos.