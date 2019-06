Líder do SPD demite-se

Há muito que o Partido Social-Democrata (SPD) alemão se encontra em crise e em lutas internas que não parecem ter fim. Desta vez foi Andrea Nahles, a líder do SPD, que não sobreviveu à queda dos sociais-democratas para o terceiro lugar nas eleições europeias. A formação encabeçada por Nahles obteve o seu pior resultado de sempre, tendo granjeado apenas 15,8% dos votos, em 156 anos de história dos sociais-democratas.



A antiga ministra do Trabalho anunciou a sua demissão de líder do SPD e da bancada parlamentar este domingo, alegando a falta de apoio interno. A primeira mulher a assumir o cargo de líder do partido de centro-esquerda tinha adversários em todas as frentes do SPD. À direita, viam--na como a última “esquerda”, que era preciso esconder e abater. À esquerda, desprezavam- -na por manter a coligação com a União Democrata Cristã (CDU), que governa a Alemanha desde 2013, com Angela Merkel a encabeçar o Governo como chanceler.



Nahles é uma política clássica do SPD. Toda a sua carreira foi feita nas fileiras do partido, desde a sua entrada nos sociais--democratas durante a adolescência, em 1988. Vinda de uma família da classe trabalhadora, a sua socialização política foi feita na escola clássica da Realpolitik do SPD e encarnando o pragmatismo de Gerard Schröder, antigo líder dos sociais-democratas e ex-chanceler alemão.



Foi por ter incorporado essa escola que na última semana, aquando da derrota do partido nas eleições europeias, o Der Spiegel lhe aponta o seu último erro: ao convocar uma reunião com os dirigentes do partido, tal como Schröder teria feito, voou para a frente e atacou. Nahles decidiu convocar eleições, para a próxima terça-feira, para determinar se continuava como líder parlamentar do SPD, uma manobra para tirar tempo de preparação aos seus adversários . Mas, após discussões dentro do grupo parlamentar, apercebeu-se de que não teria mais condições para liderar o partido. “A maior parte dos pareceres que recebi do partido mostraram-me que já não existe o apoio necessário para eu continuar nestes cargos”, disse Nahles, num comunicado ao membros do SPD.



O apoio eleitoral dos sociais- -democratas tem caído a pique desde as sucessivas coligações com Angela Merkel (foram três, nas últimas quatro legislaturas). Uma parte do partido defende ser essa a principal razão para a queda do SPD. Embora o partido de centro-esquerda tenha conseguido apenas 20,5% dos votos nas últimas eleições legislativas (o pior resultado do partido depois da guerra), em 2017, Nahles defendeu com unhas e dentes a coligação com a CDU, invocando a tradição do partido na defesa do interesse nacional, pois o SPD tinha o dever moral de ajudar na formação do Governo para enfrentar a Alternativa para a Alemanha (AfD), partido de extrema-direita, elevando assim a AfD a principal partido de oposição.



Entre os principais candidatos à sucessão de Nahles estão Martin Schulz, antigo presidente do Parlamento Europeu, o vice-chanceler e ministro das Finanças, Olaf Scholz, e Manuela Schwesig, líder regional do estado da Pomerânia Ocidental. A sua demissão poderá deixar o Governo em apuros. Se o SPD se retirar da coligação poderá desencadear eleições antecipadas e o fim do legado de Merkel. A CDU reagiu à demissão da Nahles apelando à continuação da coligação formada em 2017. As sucessivas coligações do SPD com Merkel têm dificultado a diferenciação do partido em relação à CDU, de acordo com alguns analistas.