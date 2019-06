Morreu a escritora Agustina Bessa-Luís

A escritora Agustina Bessa-Luís morreu esta segunda-feira com 96 anos.

A escritora terá morrido devido a doença prolongada, avança a TSF.

Segundo a mesma rádio, a missa de corpo presente irá realizar-se esta segunda-feira à tarde, às 16h, na Sé do Porto. Já o funeral decorrerá amanhã, no Peso da Régua.

Agustina Bessa-Luís nasceu a 15 de outubro de 1922 em Amarante. Conhecida pelas obras A Sibila, Vale Abraão e A Quinta Essência, a escritora foi também distinguida com vários prémios literários, entre os quais, o Prémio Camões.

A par da escrita, Agustina Bessa-Luís fez parte do concelho diretivo da Comunidade Europeia de Escritores, ocupou o cargo de diretora do jornal O Primeiro de Janeiro e foi ainda diretora do Teatro Nacional D. Maria II.

Desde 2006 que a escritora se ausentou da vida pública por questões de saúde.

