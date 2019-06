Taxa de desemprego situou-se nos 6,5% em março

A taxa de desemprego no mês de março fixou-se em 6,5%, anunciou esta segunda-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE). O valor representa uma revisão em alta de 0,1 pontos percentuais (p.p) da estimativa provisória divulgada no mês passado.

Segundo o INE, em comparação com o mês precedente, tanto a população desempregada como a empregada registaram uma diminuição: a população desempregada registou uma diminuição de 0,7% (2,2 mil pessoas) enquanto a população empregada diminuiu 0,2%, o equivalente a 10 mil pessoas.

Para o mês de abril, o INE prevê que a taxa de desemprego seja de 6,7%, o que representa um aumento de 0,2 p.p em relação ao mês de março.

Os dados do INE revelam também que em março deste ano, a população empregada foi estimada em 4.834,5 mil pessoas. Em comparação com o mesmo mês do ano passado, registou-se um aumento de 1,2%. Aquele valor representa uma revisão em alta, de 0,1% (4,9 mil), da estimativa provisória publicada há um mês.

Em abril deste ano, a estimativa provisória do INE para a população empregada correspondeu a 4822,7 mil pessoas e diminuiu 0,2% (11,8 mil) em relação ao mês anterior e 0,5% (23,1 mil) relativamente a três meses antes (janeiro de 2019), tendo aumentado 0,7% (31,9 mil) em comparação com o mesmo mês do ano passado, lê-se no relatório.

Ainda que a população empregada se sobreponha à população desempregada, o INE revela que, em março, registaram-se 335 mil pessoas sem emprego, o que significa uma diminuição de 0,7% face a fevereiro deste ano.

A taxa de desemprego geral fixou-se nos 6,7%, enquanto na camada jovem a percentagem foi de 17,2, não registando nenhuma alteração em relação ao mês precedente. Nos adultos a taça de desemprego foi de 5,9%, o que significa um aumento de 0,2 p.p. em relação a março.