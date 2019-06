Jovem português suicida-se após tentar matar namorada na Suíça

A vítima foi encontrada por um vizinho, a descer as escadas do prédio, com uma ferida profunda no pescoço.

Um homem português de 24 anos foi encontrado morto, na sexta-feira à tarde, no apartamento dos pais em La Sarraz, na Suíça. A companheira do jovem, de 25 anos, foi encontrada gravemente magoada, pelas autoridades, e foi levada para o Centro Hospitalar Universitário do distrito de Morges.

Ao site ‘24 Heures’, o porteiro do prédio afirmou ter chamado a polícia quando viu a vítima descer as escadas, pela hora do almoço, com uma ferida profunda no pescoço. Já um lojista explicou que viu “carros da polícia e duas ambulâncias chegarem” e “os médicos-legistas permaneceram muito tempo no apartamento”.

A comunidade portuguesa encontra-se chocada com a tragédia. Ao mesmo órgão de comunicação, Fernando Santos, gerente de um cinema próximo, avançou que conhecia o casal e nunca imaginou que “chegassem a este ponto”. Acrescentou também que “tudo parecia estar bem” entre os namorados.

Sublinhe-se que apesar das causas da agressão ainda não estarem esclarecidas, a intervenção de uma terceira pessoa está excluída e a tese de uma discussão acesa entre o casal é a hipótese apontada como mais provável.

No local do crime estiveram dois médicos do Centro Universitário de Medicina Forense, quatro patrulhas da polícia, a polícia científica e a divisão criminal da polícia de segurança.