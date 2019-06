Depois de ser acusado de violação, Neymar indiciado de novo crime

O jogador de futebol, Neymar enfrenta uma nova acusação. Além de ser acusado de violação por uma mulher brasileira não identificada agora também foi indiciado por ter divulgado cenas de nudez na sua conta oficial de instagram.

Neymar realizou um vídeo para se defender da acusação e provar que trocou mensagens com a mulher no dia seguinte à alegada violação, onde esta o tratou normalmente. No vídeo, o jogador mostra mensagens que trocou com a alegada vítima, nas quais existem fotografias da mulher seminua e nua, com a cara e partes íntimas desfocadas, o que fez com que o Instagram eliminasse o vídeo e a Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática da Polícia Civil do Rio de Janeiro abrisse um inquérito.

O artigo 218-C do Código Penal brasileiro defende que “oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir ou divulgar por qualquer meio – inclusive por meios de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática – sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia” é um crime.