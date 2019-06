Morreu Gabi Costa, da série brasileira 'Malhação'

A atriz brasileira Gabi Costa morreu este domingo, aos 33 anos, vítima de uma paragem cardiorrespiratória.

De acordo com a assessoria de imprensa da artista, que atualmente integrava o elenco da novela ‘Órfãos da Terra’, Gabi Costa foi encontrada em casa, inanimada, e transportada para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, no Rio de Janeiro.

“Consternada, a família agradece as manifestações de carinho e pede privacidade neste momento de dor. Gabi Costa é doadora de órgãos e estará sempre viva nas nossas lembranças e na memória daqueles que terão uma nova chance em seu gesto", refere uma nota da assessoria de imprensa da atriz, revelando assim que a família autorizou a doação de órgãos no âmbito do Programa Estadual de Transplantes.

Gabi Costa integrou novelas como "Aventuras do Didi", "A Grande Família” ou “Sol Nascente”, e ainda a conhecida série “Malhação”.