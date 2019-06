Homem pega fogo a quarto após discutir com companheira

O indivíduo tentou destruir as roupas após discutir com a companheira mas o fogo alastrou-se ao quarto.

Um indivíduo de 49 anos foi detido e presente ao Juiz de Instrução Criminal, no último dia 25 de maio, pela prática de um crime de incêndio.

De acordo com informação adiantada pela Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa, o homem residia com a companheira no Parque das Nações, em Lisboa e, após desentenderem-se, pegou fogo às próprias roupas.

Contudo, saiu de casa, não avisou a namorada daquilo que havia feito e o incêndio não se propagou às restantes habitações do edifício porque os bombeiros agiram rapidamente. Sublinhe-se que a atuação do arguido colocou em risco as habitações, a integridade física e os bens dos residentes.

O alegado criminoso está sujeito às medidas de coação de prisão preventiva, “por se verificarem os perigos de continuação da atividade criminosa e de perturbação da ordem e da tranquilidade pública”.

A investigação está a cargo do Ministério Público e da Polícia Judiciária.