Valência homenageia adepto cego com estátua no Mestalla

Vicente Navarro era o sócio 18 do Valência. Mais do que isso, este adepto tinha lugar cativo na bancada central do Mestalla, estádio do clube che. O apoiante fervoroso do emblema espanhol não perdia um jogo da equipa espanhola e continuou a marcar presença no estádio mesmo depois de um problema o ter deixado cego, na altura com 54 anos.

Depois de perder a visão, Navarro não quis deixar de sentir o ambiente e a emoção dos jogos do seu clube de sempre - e, por isso, passou a ir com o filho, que lhe relatava o que se ia passando dentro das quatro linhas.

Vicente Navarro acabou por falecer em 2016. Três anos depois, o Valência não esqueceu o sócio, que homenageia agora com uma estátua no seu lugar de época, na bancada central do Mestalla.