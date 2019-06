Exames realizados por mulher que acusa Neymar de violação revelam hematomas e stress pós-traumático

Exames foram realizados seis dias depois do suposto encontro entre o futebolista e a alegada vítima

Um relatório médico dos exames realizados pela mulher que acusa Neymar de violação revela hematomas, problemas gástricos, perda de peso e stress pós-traumático, avança o UOL Esporte.

De acordo com o site brasileiro, que teve acesso ao documento, a alegada vítima realizou os exames seis dias depois do suposto encontro com o futebolista.

O relatório, que revela detalhes do tratamento e imagens dos hematomas, foi realizado por um médico particular num hospital de São Paulo. As imagens, que não foram divulgadas, mostram “grandes áreas roxas”.

O documento relata um quadro de "dor, perda de peso, ansiedade e problemas gástricos pós-episódio de estresse emocional e hematomas provenientes de agressões na região das nádegas e pernas”, cita o UOL Esporte.

Recorde-se que esta segunda-feira, a mulher brasileira, que não foi identificada, entregou um dossier à policia com novas imagens e documentos que alegadamente comprovam a culpa do jogador de futebol.

Neymar utilizou a sua conta de Instagram para se defender das acusações e afirmar que está a ser alvo de uma tentativa de extorsão, revelando também várias mensagens trocadas entre ambos.