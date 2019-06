VÍDEO | David Carreira 'detido' nos Estados Unidos

Esta terça-feira a imprensa começou por noticiar que David Carreira havia sido detido nos Estados Unidos e a informação foi confirmada pela manager do cantor, Joana Sousa. Agora, o artista já veio dizer que tudo não passou de uma ação de campanha para o seu novo videoclip.

As informações davam conta de que as autoridades norte-americanas tinham detido o artista, enquanto este gravava um vídeo de promoção à sua música, alegando que o cantor não tinha as autorizações necessárias para gravar no local. Além de David Carreira, mais duas pessoas da equipa técnica tinham sido detidas.

Através do Instagram, David Carreira disse que tinha sido preso apenas no videoclip e agradeceu a ajuda dos fãs.