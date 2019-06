Pelo menos quatro mortos em tiroteio na Austrália

Pelo menos quatro pessoas morreram e várias ficaram feridas na sequência de um tiroteio em Darwin, na Austrália.

De acordo com Lee Morgan, da Polícia do Território do Norte, o suspeito, de 45 anos, já foi detido.

“Nesta fase temos relatos de quatro mortos e várias outras pessoas foram baleadas”, disse o responsável em declarações ao The Guardian Australia.

Em declarações à ABC, testemunhas referiram que o homem entrou armado no Motel Palms e abriu fogo com uma espingarda automática.

"Ele disparou contra todos os quartos e entrou em todos para procurar alguém e depois disparava. Depois vimo-lo a fugir, a saltar para uma carrinha pick-up Toyota e fugir", disse uma das testemunhas.

Reports an active shooter in Darwin CBD with up to 20 shots fired and people injured ... confusing scenes with tree on fire and roads blocked. pic.twitter.com/4WY2hVE2b3