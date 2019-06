Detenção de David Carreira era apenas uma mentira para se promover

Manager do cantor chegou a confirmar a detenção do artista

David Carreira utilizou as redes sociais esta terça-feira para tranquilizar os fãs e para revelar que não foi detido nos Estados Unidos, uma vez que tudo se tratou de uma ação de lançamento do seu novo single.

"Preso? Eu? Só no videoclip mesmo. Obrigado aos fãs que me ajudaram nesta ação de lançamento do novo single 'Minha Cama'. Sexta-feira podem ver tudo", explicou o cantor através de uma publicação partilhada no Instagram.

Recorde-se que no início desta manhã foi avançada a notícia de que o cantor havia sido detido por estar a gravar nos EUA sem as autorizações necessárias, informação que havia sido confirmada pela própria manager do cantor. No entanto, tudo não passou de uma ação de marketing.