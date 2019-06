“Social Media Hackathon” vai falar sobre as principais tendências de social media

As maiores tendências e dicas de Social Media vão estar no “Social Media Hackathon”.

A primeira edição do evento Social Media Hackathon será já nos próximos dias 28 e 29 de Junho, e conta com um forte grupo de mais de 20 Especialistas, Profissionais e Influenciadores de referência no panorama nacional como Speakers convidados.

Serão dois dias dedicados à partilha de casos de estudo e conhecimento sobre os temas mais falados em Marketing Digital por Especialistas e Social Media Managers. São também estes os participantes esperados no evento, sendo o mesmo aberto igualmente aos entusiastas da área.

Vanessa Martins (Influencer), Paulo Faustino (Get Digital), Helena Coelho (Influencer), Martim Mariano (BBDO), Isabel Luna (DOTT) Márcio Miranda (Delta Q), Regina Santana (Get Digital), Pedro Costa (Loja do Shampoo), Vera Maia (Tudo Sobre Ecommerce), Ricardo Nunes (Mindshare), Filipa Mendes (Konica Minolta), Marta Kadosh e Rita Cavalheiros (Salsa), Joana Junça (Bar Ogilvy), Roberto Gomes (Brinfer), Joana Lemos (Havas), João Pico (Comprimido), são alguns dos nomes já confirmados para o painel de oradores.

O Social Media Hackathon pretende ser o evento de referência nacional na área do Social Media, contemplando nas suas conferências temáticas sempre alinhadas com as necessidades do mercado e dos negócios em geral. Os debates sobre os desafios de uma área de grande foco e crescente evolução como o Marketing Digital, são um apelo de peso para estar presente neste evento.

Influencer Marketing, Content Marketing, Video Marketing, E-commerce são exemplos das interessantes e trending temáticas a abordar na agenda.

O Social Media Hackathon é promovido pelo Swonkie, a única plataforma nacional para a Gestão de Redes Sociais, pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão e a iniciativa Made IN.